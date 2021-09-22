Как обезопасить ребенка в доме

10:09, 22 сентября 2021, ПАИ

В настоящее время электричество окружает наших детей везде: дома, на улице, в школах и игрушках. Дети в силу своего природного интереса к изучению окружающего мира могут не понимать опасность, которую несут за собой обычные бытовые вещи. Пресс-служба МЧС поделилась советами о том, как обезопасить ребенка от опасности.

В первую очередь должны стоять заглушки для электрических розеток, что поможет обезопасить ребенка от удара электрическим током. Рекомендуют с раннего детства знакомить ребенка с правилами электробезопасности, чтобы он не пострадал от неправильного использования электроприборов.

Также необходимо объяснить ребенку, что нельзя включать электроприборы без разрешения взрослых, необходимо сразу сообщать взрослым о неисправности приборов и нельзя допускать намокания.