Областная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Пскове 2 октября

10:10, 22 сентября 2021, ПАИ

2 октября на Октябрьской площади в Пскове состоится ежегодная областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень 2021». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области.

Ежегодная продовольственная ярмарка позволяет сельхозпроизводителям реализовать продукцию нового урожая. На ней традиционно будут представлены овощи и фрукты, саженцы плодовых деревьев, продукты декоративного цветоводства, а также мясная и молочная продукция фермеров и сельскохозяйственных производителей области, перерабатывающих предприятий, предприятий райпо, изделия мастеров народного творчества, изделия для сада и огорода.

С учетом сложившейся обстановки в текущем году на ярмарке не предусмотрено проведение развлекательных мероприятий и организация точек общественного питания и торговли непродовольственными товарами.

Участникам и посетителям ярмарки рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Пропуска для сельхозтоваропроизводителей можно получить в комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору по адресу: город Псков, улица Некрасова, 23 (флигель), кабинет 7. Справки по телефону: 8(8112)299523 доб.132 или 102.