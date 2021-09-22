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Общество

Областная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Пскове 2 октября

2 октября на Октябрьской площади в Пскове состоится ежегодная областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень 2021». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области.

Ежегодная продовольственная ярмарка позволяет сельхозпроизводителям реализовать продукцию нового урожая. На ней традиционно будут представлены овощи и фрукты, саженцы плодовых деревьев, продукты декоративного цветоводства, а также мясная и молочная продукция фермеров и сельскохозяйственных производителей области, перерабатывающих предприятий, предприятий райпо, изделия мастеров народного творчества, изделия для сада и огорода.

С учетом сложившейся обстановки в текущем году на ярмарке не предусмотрено проведение развлекательных мероприятий и организация точек общественного питания и торговли непродовольственными товарами.

Участникам и посетителям ярмарки рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Пропуска для сельхозтоваропроизводителей можно получить в комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору по адресу: город Псков, улица Некрасова, 23 (флигель), кабинет 7. Справки по телефону: 8(8112)299523 доб.132 или 102.

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