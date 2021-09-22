Жительницу Острова оштрафовали за продажу суррогатного алкоголя

10:45, 22 сентября 2021, ПАИ

В Острове обвиняемой в продаже суррогата алкоголя назначен судебный штраф. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Обвиняемая приобрела спиртосодержащую жидкость, небезопасную при использовании в пищевых целях. После чего женщина продавала указанную жидкость под видом пищевого продукта, пока ее деятельность не была пресечена следователями и полицейскими.

В ходе следственных действий в доме обвиняемой следователи изъяли семь канистр со спиртосодержащей жидкостью. По заключению эксперта, изъятая спиртосодержащая жидкость представляет опасность для здоровья и жизни потребителей при ее употреблении. Подобные пищевые продукты признаются некачественными и опасными, не подлежат реализации.

Учитывая признание вины и раскаяние, следователи ходатайствовали перед судом о прекращении в отношении нее уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде штрафа.

Собранные следователями СУ СК России по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для удовлетворения ходатайства о применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа к жительнице Острова, обвиняемой в реализации суррогата алкоголя (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Постановлением суда обвиняемой назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.