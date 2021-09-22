Замена теплосетей ведётся на Яна Фабрициуса в Пскове

10:49, 22 сентября 2021, ПАИ

Псковские тепловые сети ведут перекладку трассы в центре города. Как сообщается на странице предприятия в Instagram, будет заменен отрезок теплотрассы от улицы Яна Фабрициуса до тепловой камеры у 28-го дома.

В ПТС отметили, что работы ведутся максимально оперативно, так как в связи с этим пришлось временно отключить отопление в жилых домах. «Это часть нашей работы – устранение утечек и замена старых труб. А всё вместе приводит к повышению надёжности отопления. Ведь рано или поздно, но мы заменим старые трубы на новые», - пояснили в компании и принесли извинения жителям близлежащих домов за неудобства.

В теплосетях добавили, что на горячую воду уже ставят пластик, срок службы которого намного больше стальных труб. «Уверены, и для отопления придут новые технологии, с развитием они будут доступнее, а значит, и применение их будет все более распространяться», - добавили на предприятии.