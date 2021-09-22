В Псков приехал посол РФ в Белоруссии Евгений Лукьянов

11:09, 22 сентября 2021, ПАИ

В Псковской области с официальным визитом находится чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Евгений Лукьянов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

22 сентября губернатор Псковской области Михаил Ведерников и Евгений Лукьянов возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, почтили память о подвиге фронтовиков, партизан и тружеников тыла минутой молчания.

В памятной церемонии также принял участие и. о. руководителя территориального органа — представитель МИД России в Пскове Александр Иванов и другие официальные лица.

Мемориальный комплекс в Пскове был открыт 23 июля 1974 года к 30-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Здесь погребен прах неизвестного солдата, который погиб под Псковом в 1941 году на 18-й день войны. Он был одним из бойцов Северо-Западного фронта, которые с боями отступали вдоль левого берега Великой, обороняясь на промежуточных рубежах, выходя из окружения.