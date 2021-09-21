КПРФ назвала имена своих депутатов в Псковском облсобрании

11:43, 22 сентября 2021, ПАИ

Лидеры партийного списка КПРФ на сентябрьских выборах Пётр Алексеенко, Дмитрий Михайлов и Владимир Панченко получат мандаты депутатов Псковского областного Собрания седьмого созыва. Об этом пишет газета «Аргументы и факты. Псков».

Лидер псковских коммунистов Пётр Алексеенко отметил, что изменения в списке депутатов от КПРФ могут произойти только в случае, если кто-либо из них решит отказаться от мандата. Однако все трое представителей партии заявили, что не собираются этого делать.

В предыдущем созыве Псковского облсобрания Пётр Алексеенко и Дмитрий Михайлов представляли КПРФ, а Владимир Панченко изначально представлял «Справедливую Россию», потом он сменил фракцию.