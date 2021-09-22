Женскую шапку получил великолучанин вместо эхолота, покупая его в интернете

11:56, 22 сентября 2021, ПАИ

В Великих Луках 39-летний мужчина заинтересовался в интернете объявлением о продаже эхолота и оставил заявку на его приобретение, затем по почте получил посылку, оплатил ее. А дома обнаружил в коробке не эхолот, а упаковочную бумагу и женскую шапку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела выясняются все обстоятельства случившегося, отметили в ведомстве.

Кроме того, 20 сентября 26-летней жительнице Великолукского района позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка. И под предлогом якобы предотвращения несанкционированной попытки оформления кредита похитил около 245 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование. Факты дистанционного мошенничества 20 сентября отмечены также в Пскове.