Обокравшего два магазина мужчину задержали в Невеле

12:01, 22 сентября 2021, ПАИ

В Невеле полиция задержала мужчину, обокравшего два магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

18 сентября утром из магазина на улице Володарского зашедший сюда молодой человек без применения насилия украл две бутылки коньяка и две бутылки водки, после чего скрылся. А около 14:00 из помещения магазина на улице Войкова этот же гражданин украл пиво и сигареты.

Полиция вскоре установила личность подозреваемого и задержала его. Им оказался неработающий, ранее судимый 27-летний невельчанин. Возбуждены уголовные дела.