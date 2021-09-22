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Общество

Двое повторно севших за руль нетрезвыми мужчин попались псковским полицейским

В Пскове и Плюссе полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, 20 сентября ночью в Пскове у дома на улице М. Горького стражи порядка остановили для проверки автомобиль «Хендай». Выяснилось, что за рулем иномарки находился нетрезвый 35-летний горожанин.

21 сентября в Плюссе утром на улице В. Гнаровской на автомашине «Нива-Шевроле» ехал 58-летний местный житель, который также был в нетрезвом виде. 

По данным фактам проводятся проверки. 

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