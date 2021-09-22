Спиртное пытался украсть пскович из магазина на улице Труда

12:09, 22 сентября 2021, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

21 сентября экипажу вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Труда – сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 25-летнего местного жителя, который пронес через кассовый узел спиртные напитки, при этом не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.