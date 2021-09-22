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Спорт

Три дистанции предложат спортсменам на «Кроссе нации» в Пскове

Три дистанции предложат спортсменам на «Кроссе нации» в Пскове. Об этом заявил главный судья соревнований Сергей Кравченко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 22 сентября. 

По его словам, трасса «Кросса нации», который стартует у Власьевской башни в 12:00, будет пролегать по набережной реки Великой и до отеля «Покровский». Запланировано три дистанции: 1 километр (мальчики и девочки 2012 года рождения и моложе), 4 километра (юноши 2002 года и моложе, девушки 2002 года и моложе, мужчины и женщины 2001 года и моложе) и 8 километров (для профессиональных спортсменов). Лучшие спортсмены будут награждены кубками, медалями, грамотами.

«В массовых мероприятиях обычно принимают участие не только профессиональные спортсмены и дети, занимающиеся спортом, но и все желающие жители Пскова», - сказал Кравченко. 

Кроме того, Сергей Кравченко отметил, что сейчас, с 21 по 25 сентября, идет прием заявок от учебных заведений и личных участников.

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