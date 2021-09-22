Старт «Кросса нации» в Пскове пройдет у Власьевской башни

12:30, 22 сентября 2021, ПАИ

Старт «Кросса нации» в Пскове пройдет у Власьевской башни. Об этом сообщила замначальника отдела по спортивной подготовке комитета Наталья Зеленкова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 22 сентября.

Она отметила, что мероприятие на территории Псковской области проводится в 16-й раз. В этом году он стартует в Пскове, в прошлом году «Кросс нации» проходил в Великих Луках.

Старт соревнованиям дадут на набережной реки Великой в районе Власьевской башни. Примут участие все муниципалитеты, за исключением районов, где не очень хорошая ситуация по ковиду. Соревнования на местах пройдут параллельно с кроссом в Пскове. К Пскову присоединятся Струги Красные, Красногородский район, Печоры и Усвяты.