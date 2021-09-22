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Культура

Большой симфонический оркестр имени Чайковского выступит в Пскове

9 октября в 17:00 в Пскове пройдет концерт Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского. Солировать будет лауреат международных конкурсов пианист Сергей Давыдченко. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Выступление состоится при поддержке Министерства культуры РФ в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

Концерт посвящен творчеству композиторов Петра Чайковского и Эдварда Грига. Музыкальные шедевры исполнит оркестр, который в 2020 году отметил 90-летие и которому Прокофьев доверял премьеры своих сочинений.

В качестве солиста выступит известный пианист – лауреат международных конкурсов Сергей Давыдченко. В его профессиональном портфолио победы на таких престижных конкурсах, как Astana Piano Passion, Grand Piano Competition-2021, где музыкант получил Гран-при и шесть специальных призов. Сергей выступал в концертном зале Мариинского театра, Большом зале Московской консерватории, Ставропольском государственном театре оперетты, Кисловодской, Ростовской, Тверской и других филармониях.

За дирижерским пультом – Денис Лотоев. С прославленным коллективом выступал на сцене Большого зала Московской консерватории, принимал участие в различных фестивалях, сотрудничал с известными солистами, в числе которых Денис Мацуев, Питер Донохоу, Вадим Репин, Максим Венгеров, Никита Борисоглебский и другие. Гастролировал с оркестром в Великобритании, Германии, Швейцарии, Голландии, Италии, Аргентине, Бразилии, Мексике, Уругвае. Российская и зарубежная пресса неоднократно отмечала Дениса Лотоева как профессионала и яркого интерпретатора, умеющего увлечь слушателей.

«В Пскове прославленный коллектив представит шедевры мировой симфонической музыки. Среди них – симфония №5 ми минор, названная композитором Сергеем Танеевым лучшим сочинением своего учителя – Петра Чайковского. Созданная в 1888 году, она посвящена теме человека и судьбы, порой заставляющей склониться перед неисповедимыми предначертаниями, но все же победить их. За год до написания симфонии Чайковский гастролировал по городам Европы, где встретился с Эдвардом Григом, к тому времени уже девятнадцать лет назад создавшим свой легендарный фортепианный концерт ля минор. Монументальное произведение, ставшее кульминацией фортепианного творчества Грига и насыщенное великолепными интонациями и ритмами норвежского фольклора, навсегда стало любимым произведением в репертуаре пианистов.

Мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта». Держатель «Пушкинской карты» может приобрести по ней только один билет на одно мероприятие.

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии.

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