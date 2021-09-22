Завершена расчистка 6,5 километров русла реки Великой в Пскове

13:10, 22 сентября 2021, ПАИ

В Пскове завершена расчистка 6,5 километра русла реки Великой в рамках первого этапа. Об этом заявила заместитель председателя по вопросам водных отношений, экологической экспертизы и охраны окружающей среды Татьяна Можжина в ходе осмотра места проведения очистки в рамках первого этапа 22 сентября в деревне Щиглицы Псковского района, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Основной целью работ является увеличение пропускной способности водного объекта в целях защиты Пскова от затопления на мелководных участках реки Великой 5% обеспеченности (один раз в 20 лет). Протяженность расчистки составляет 6,5 километра, поэтому проект был разделен на два этапа. Стоимость — более 60 тысяч рублей. В частности, в 2019 году было расчищено 1,5 км, в 2020 — 1,7 км, в 2021 — 0,7.

По ее словам, всего из реки изъяли 53 тысячи кубических метров ила. Лабораторные исследования показали, что изымаемые со дна реки грунты не являются угрожающе загрязненными и могут использоваться в народном хозяйстве Пскова.