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Общество

Грузовикам временно запретили ездить по дороге Усть-Долыссы – Залавочье в Невельском районе

С 21 сентября по 20 октября на дороге Усть-Долыссы – Залавочье в Невельском районе временно ограничили движение грузового автотранспорта. Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, это связано с неудовлетворительным состоянием участка протяженностью 10,8 км (км 0+000 – 10+800).

21 сентября комиссия, в состав которой вошли представители ГБУ ПО «Псковавтодор», обслуживающей организации ООО «АДП», администрации Невельского района и ГИБДД, обследовала объект. В ходе осмотра дороги выявлено переувлажнение земляного полотна, значительные дефекты и повреждения песчано-гравийного покрытия (ямочность, гребенки, выбоины, колейность). При этом там постоянно ездили лесовозы.

Для устранения выявленных недостатков принято решение временно прекратить движение грузовиков по указанной дороге. На объекте будут установлены дорожные знаки 3.24 «Движение грузовых автомобилей запрещено».

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