Из-за футбола житель Порховского района ударил жену кружкой

13:40, 22 сентября 2021, ПАИ

В Порховском районе мужчина ударил супругу фарфоровой кружкой из-за футбола. Об этом Псковскому агенству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В июле 37-летний житель Порховского района, находясь у себя дома, будучи пьяным, поссорился со своей супругой из-за того, что та мешала просмотру футбольного матча. В ходе ссоры мужчина кинул фарфоровую кружку в голову супруги.

В ходе дознания было установлено, что обвиняемый причинил потерпевшей телесные повреждения, характеризуемые как легкий вред здоровью. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Прокурор Порховского района утвердил обвинительный акт в отношении обвиняемого. В настоящее время уголовное дело по обвинению 37-летнего жителя Порховского района в умышленном причинении легкого вреда с применением предметов, используемых в качестве оружия, направлено в суд.