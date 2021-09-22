Из-за футбола житель Порховского района ударил жену кружкой
В Порховском районе мужчина ударил супругу фарфоровой кружкой из-за футбола. Об этом Псковскому агенству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
В июле 37-летний житель Порховского района, находясь у себя дома, будучи пьяным, поссорился со своей супругой из-за того, что та мешала просмотру футбольного матча. В ходе ссоры мужчина кинул фарфоровую кружку в голову супруги.
В ходе дознания было установлено, что обвиняемый причинил потерпевшей телесные повреждения, характеризуемые как легкий вред здоровью. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Прокурор Порховского района утвердил обвинительный акт в отношении обвиняемого. В настоящее время уголовное дело по обвинению 37-летнего жителя Порховского района в умышленном причинении легкого вреда с применением предметов, используемых в качестве оружия, направлено в суд.
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