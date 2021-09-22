День открытых дверей пройдет в Центре туризма и творческих индустрий Пскова 25 сентября
25 сентября в Центре туризма и творческих индустрий Пскова на улице Георгиевской, 4 пройдет день открытых дверей. Мероприятие приурочено к предстоящему Дню туризма, сообщили Псковскому агентству информации в городской администрации.
В 11:00 состоится экскурсия-знакомства с Псковским кукольным домом. В 12:00 запланирована авторская встреча с В. Румянцевым «Средневековый Псков».
Также в 11:00 и 12:30 можно принять участие в мастер-классе по лепке из глины «Псковские башенки», автор — Людмила Назарой.
Справки по телефону 29-01-01.
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