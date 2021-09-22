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Культура

Фестиваль «Книжная яблоня» открылся в Пскове

В псковской библиотеке «Родник» на улице Труда открылся Четвёртый Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня», который продлится до пятницы включительно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Фестиваль открылся гимном «Книжной яблони», автором которого является писатель Игорь Шевчук. После этого с приветственным словом к псковичам по виртуальной связи обратилась основатель фестиваля, детский писатель и главный редактор издательства «БерИнгА» Татьяна Беринг. Она порадовалась, что «Книжная яблоня» открылась в Пскове уже в четвёртый раз, и пожелала участникам этого фестиваля получить массу положительных эмоций – как от общения с известными писателями, так и от общения друг с другом. 

В режиме офлайн к собравшимся в библиотеке «Родник» обратился писатель Юрий Кузнецов, которого считают продолжателем дела, которое начал советский сказочник Александр Волков. Юрий Кузнецов анонсировал презентацию цикла своих фантастических книг, рассказал, что создал собственный волшебный мир из нескольких планет и пригласил псковичей посетить эти планеты: «Добро пожаловать!»

В режиме свободного микрофона перед участниками фестиваля также выступили представители издательств «Молодая мама», «Априори-Пресс» и «Аквилегия-М». Представители издательства «Аквилегия», в частности, выразили особую благодарность библиотекарям города Пскова. По словам приглашённых гостей, они много ездят с презентациями по разным городам, но ни в одном их так тепло не принимали, и ни в одном нет таких просвещённых библиотекарей, как в Пскове, которые великолепно разбираются в современной детской литературе. 

В продолжение церемонии открытия «Книжной яблони» прошёл первый мастер-класс по изготовлению дракона из книги Тамары Крюковой «Бумажный дракон».

Впереди у участников трёхдневного фестиваля множество других мастер-классов, творческие встречи с детскими писателями и поэтами, презентации новых изданий, лекции и конкурсы, а также занятия по повышению квалификации библиотечных специалистов. В связи с антиковидными ограничениями псковская «Книжная яблоня» в этом году проходит в смешанном формате: не только вживую, но и онлайн. 

На фестивале работает книжная ярмарка, на которой можно полистать и приобрести по ценам производителей роскошно иллюстрированные детские книги издательств «Аквилегия-М», «Априори-Пресс», «Молодая мама», «Феникс» и других. 

С подробной программой фестиваля «Книжная яблоня» в Пскове можно ознакомиться тут

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