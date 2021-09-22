В Пушкинских Горах началась продажа билетов на спектакли театра «Пушкинская школа»

14:00, 22 сентября 2021, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» началась продажа билетов на спектакли театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера.

Как уже сообщалось ранее, гастрольные показы этой столь любимой псковичами труппы пройдут в Святогорье в период с 1 по 10 октября. Актёры из Северной столицы везут в Псковскую область девять спектаклей, в том числе и премьеру нынешнего года — спектакль «Конец Казановы» по пьесе Марины Цветаевой «Феникс». В гастрольную афишу включены и две шекспировские постановки: трагедия «Гамлет» с Денисом Волковым в главной роли и комедия «Укрощение строптивой» с Сергеем Хаймёновым. Традиционно в эти дни зрителям покажут и пушкинские сказки, а также инсценировки произведений, которые входят в школьную программу по русской литературе: «Капитанская дочка» и «Барышня-крестьянка» А. С. Пушкина, «Ревизор» Н. В. Гоголя. Полная афиша «Пушкинской школы» размещена на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» по адресу и в официальных сообществах учреждения в социальных сетях.

Важно, что иногородние зрители уже сейчас могут забронировать место в зале по телефону. Это можно сделать в рабочие дни и часы музейного Научно-культурного центра, то есть со среды по воскресенье, с 9:00 до 18:00, по номерам 8 (81146) 2-24-27 и 2-18-15.

Гастрольные показы пройдут в полном соответствии с действующими на октябрь региональными санитарно-эпидемиологическими предписаниями. Публику просят иметь с собой средства индивидуальной защиты органов дыхания.