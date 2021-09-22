Псковичей просят не реагировать на вбросы провокаторов о нападениях на школы и вузы

14:34, 22 сентября 2021, ПАИ

Псковичей просят не реагировать на вбросы провокаторов о якобы готовящихся в Псковской области нападениях на школы и вузы.

Исполняющий обязанности председателя комитета по образованию региона Андрей Ермаков заявил, что поводов для беспокойства нет.

«На фоне трагедии в Перми в Псковской области по социальным сетям расходятся вбросы о якобы готовящихся нападениях на университет и школы. Даже вбросили информацию о стрельбе в одной из школ Пскова. Всё это не соответствует действительности! Вся информация об этих фейках передана в правоохранительные органы», - подчеркнул он. Об этом пишет официальный Telegram-канал Псковской области.

Псковичам рекомендуют черпать информацию из официальных источников.

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