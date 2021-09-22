Отправку на экспорт более 1 тысячи тонн корма из свеклы проконтролировал Россельхознадзор Псковской области

15:10, 22 сентября 2021, ПАИ

21 сентября в железнодорожном пункте пропуска «Посинь» Себежского района сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали экспорт партий свекловичного жома, предназначенного для кормления сельскохозяйственных животных. 1,8 тыс. тонн продукции, произведенной из сахарной свеклы, следовали из Воронежской области в Латвию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Инспекторы убедились, что партии корма, произведённые предприятием Российской Федерации, полностью соответствуют необходимым ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортёра.

После прохождения всех необходимых процедур груз отправился в адреса получателей.