Отправку на экспорт более 1 тысячи тонн корма из свеклы проконтролировал Россельхознадзор Псковской области
21 сентября в железнодорожном пункте пропуска «Посинь» Себежского района сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали экспорт партий свекловичного жома, предназначенного для кормления сельскохозяйственных животных. 1,8 тыс. тонн продукции, произведенной из сахарной свеклы, следовали из Воронежской области в Латвию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Инспекторы убедились, что партии корма, произведённые предприятием Российской Федерации, полностью соответствуют необходимым ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортёра.
После прохождения всех необходимых процедур груз отправился в адреса получателей.
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