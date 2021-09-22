Заболеваемость ОРВИ в Псковской области выросла на 28,79%

15:20, 22 сентября 2021, ПАИ

В Псковской области заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 28,79%, зарегистрировано 5296 случаев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом выше недельного порогового уровня по населению в целом на 21,5%. Превышение эпидпорога по региону в целом зарегистрировано в следующих возрастных группах: до двух лет – на 27,7%; от 3 до 6 лет – на 39%, от 15 лет и старше – на 66,95%.

В Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей выросла на 33,41%, выявлено 2795 случаев. Эпидпорог превышен на 39,13%, в том числе среди детей до двух лет — на 24,63 %; от 3 до 6 лет – на 8,48%; от 7 до 14 лет – на 14,59%; в возрастной группе от 15 лет и старше – на 62,44%.

За неделю госпитализировано 68 человек. Лабораторно обследованы на наличие возбудителей гриппа и ОРВИ 57 человек, проведено 704 исследования. У двух обследованных были выделены аденовирусы, у четырех - РС-вирусы, у пяти – риновирус, у двух – бокавирус, у одного - метапневмовирус.