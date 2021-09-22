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Общество

Более 14 тысяч жителей Псковской области привились от гриппа

По состоянию на 20 сентября в Псковской области привились от гриппа более 2300 детей и свыше 12 000 взрослых. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Всего в эпидсезоне 2021-2022 годов в регионе подлежат иммунизации против гриппа 359 780 человек, в том числе 67 500 детей. Кроме того, планируется привить за счет других источников 13 000 человек. Планируемый охват населения прививками против гриппа составит 60,1% от численности населения 620 249 человек.

На данный момент в область поступило 176 780 доз 3-валентной вакцины «Совигрипп» для иммунизации взрослых и 8340 доз 4-валентной вакцины «Ультрикс» для иммунизации детей.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ежегодная вакцинация против гриппа - самый эффективный способ защиты от этого заболевания. Лучше всего вакцинироваться в сентябре или октябре, чтобы успеть выработать иммунитет, который защитит на протяжении всего сезона гриппа. «Если говорить о поздней вакцинации, то лучше сделать прививку позже, чем вообще не делать», - добавили в ведомстве.

Прививку против гриппа можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства.

Напомним, в Псковской области заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 28,79%

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