Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи могут получать электронные квитанции на оплату услуг по обращению с ТКО

С 1 сентября у граждан появилась возможность получать электронный платежный документ за услугу «обращение с ТКО» – квитанция приходит на адрес электронной почты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Экопром».

Для этого нужно просто заполнить форму заявления (ее можно скачать на сайте регоператора в разделе «Документы») с указанием адреса электронной почты, приложить копию документа о собственности на жилое помещение и направить в адрес Регионального оператора ТКО на ro_pskov@mehuborka.ru, либо в адрес ЕРЦ АО «ПКС» на info@pkspskov.ru 

Преимущества получения квитанции ЖКХ в электронном виде: 

1. Быстро – получение электронной квитанции раньше, чем бумажный счет в почтовый ящик; 

2. Безопасно - электронная квитанция приходит вам на электронный ящик, она не пропадет, ее видите только вы, все данные защищены; 

3. Удобно – квитанцию можно в любое время скачать и распечатать заново для предоставления в органы социальной защиты; 

4. Мобильно – удаленный доступ к счету в любой точке мира, проверить получение квитанции и оплатить ее можно, даже находясь в длительной командировке или отпуске; 

5. Практично - можно получать и оплачивать счета своих близких, квитанция приходит на адрес электронной почты, указанной в заявлении.

Кассовый чек после оплаты также будет приходить на электронную почту. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Есть ли у вас водительские права?
Проголосовать >>>

22 сентября 2021

Режим работы пункта вакцинации в ТЦ «Акваполис» изменится в Пскове

22 сентября 2021

Масштабная замена участка водопровода началась на Рижском проспекте в Пскове
22 сентября 2021

Псковский детсад «Рябинушка», где замерзали дети, подключили к теплу

22 сентября 2021

До +11 градусов прогреется воздух в Псковской области 23 сентября
22 сентября 2021

Более 14 тысяч жителей Псковской области привились от гриппа

22 сентября 2021

Псковичей просят не реагировать на вбросы провокаторов о нападениях на школы и вузы
22 сентября 2021

В Пскове завершаются работы по укладке финишного слоя асфальта на площади Победы
22 сентября 2021

Завершена расчистка 6,5 километров русла реки Великой в Пскове

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...