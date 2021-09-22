Псковичи могут получать электронные квитанции на оплату услуг по обращению с ТКО

16:12, 22 сентября 2021, ПАИ

С 1 сентября у граждан появилась возможность получать электронный платежный документ за услугу «обращение с ТКО» – квитанция приходит на адрес электронной почты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Экопром».

Для этого нужно просто заполнить форму заявления (ее можно скачать на сайте регоператора в разделе «Документы») с указанием адреса электронной почты, приложить копию документа о собственности на жилое помещение и направить в адрес Регионального оператора ТКО на ro_pskov@mehuborka.ru, либо в адрес ЕРЦ АО «ПКС» на info@pkspskov.ru

Преимущества получения квитанции ЖКХ в электронном виде:

1. Быстро – получение электронной квитанции раньше, чем бумажный счет в почтовый ящик;

2. Безопасно - электронная квитанция приходит вам на электронный ящик, она не пропадет, ее видите только вы, все данные защищены;

3. Удобно – квитанцию можно в любое время скачать и распечатать заново для предоставления в органы социальной защиты;

4. Мобильно – удаленный доступ к счету в любой точке мира, проверить получение квитанции и оплатить ее можно, даже находясь в длительной командировке или отпуске;

5. Практично - можно получать и оплачивать счета своих близких, квитанция приходит на адрес электронной почты, указанной в заявлении.

Кассовый чек после оплаты также будет приходить на электронную почту.