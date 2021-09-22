Юные великолучане побывали в стране дорожных знаков
В Великих Луках сотрудники полиции организовали для первоклассников средней общеобразовательной школы №13 занятие «В стране дорожных знаков». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
Занятие состоялось в рамках профилактических мероприятий Недели безопасности дорожного движения, целью которых является предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, повышение культуры поведения различных участников дорожного движения.
Ребятам рассказали о безопасном маршруте «дом - школа - дом»». И для большей наглядности маленькие горожане нарисовали свой безопасный маршрут движения по пути из дома в школу и обратно.
По окончании беседы школьники задали представителю ГИБДД интересовавшие их вопросы, касающиеся дорожной безопасности.
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