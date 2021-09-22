Псковский детсад «Рябинушка», где замерзали дети, подключили к теплу

17:13, 22 сентября 2021, ПАИ

Детский сад «Рябинушка» в Псковском районе, где замерзали дети, подключили к теплу. Об этом Псковскому агентству информации сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова.

Ранее родители детей пожаловались на то, что температура в группах достигает всего 12 градусов.

По словам Натальи Фёдоровой, там было сильное завоздушивание, хотя систему отопления подключили еще 20 сентября. Она отметила, что руководители учреждения вовремя не среагировали на ситуацию, и сегодня при вмешательстве главы района вопрос был урегулирован. На место выезжал заместитель главы муниципалитета, чтобы разобраться с проблемой. «Работа по этому поводу будет проведена. Подготовка в следующем году будет вестись по-другому. Приношу извинения за действия руководителей учреждения. Надеюсь, что в дальнейшем все будет своевременно исполняться», - заявила Наталья Фёдорова.

Она подчеркнула, что ситуацию по подключению отопления по всему району держали на контроле. Распоряжение о начале отопительного сезона было издано 17 сентября, с 18 сентября в районе начали поэтапно запускать отопление в социальных учреждениях. Наталья Фёдорова добавила, что МП Псковского района «Коммунальные услуги» работало с управляющими компаниями, руководителями организаций — по ее словам, это процесс сложный, трудоемкий. На сегодня все социальные учреждения района подключены к теплу.

Жилой фонд, уточнила глава района, подключается поэтапно, во все крупные населенные пункты уже пришло тепло. «Кое-где возникали проблемы с опрессовкой и завоздушиванием, управляющими компаниями все в оперативном режиме отрабатывается. На сегодняшний день таких жалоб уже нет», - сказала она.