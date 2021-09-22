Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский детсад «Рябинушка», где замерзали дети, подключили к теплу

Детский сад «Рябинушка» в Псковском районе, где замерзали дети, подключили к теплу. Об этом Псковскому агентству информации сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова.

Ранее родители детей пожаловались на то, что температура в группах достигает всего 12 градусов. 

По словам Натальи Фёдоровой, там было сильное завоздушивание, хотя систему отопления подключили еще 20 сентября. Она отметила, что руководители учреждения вовремя не среагировали на ситуацию, и сегодня при вмешательстве главы района вопрос был урегулирован. На место выезжал заместитель главы муниципалитета, чтобы разобраться с проблемой. «Работа по этому поводу будет проведена. Подготовка в следующем году будет вестись по-другому. Приношу извинения за действия руководителей учреждения. Надеюсь, что в дальнейшем все будет своевременно исполняться», - заявила Наталья Фёдорова.

Она подчеркнула, что ситуацию по подключению отопления по всему району держали на контроле. Распоряжение о начале отопительного сезона было издано 17 сентября, с 18 сентября в районе начали поэтапно запускать отопление в социальных учреждениях. Наталья Фёдорова добавила, что МП Псковского района «Коммунальные услуги» работало с управляющими компаниями, руководителями организаций — по ее словам, это процесс сложный, трудоемкий. На сегодня все социальные учреждения района подключены к теплу.

Жилой фонд, уточнила глава района, подключается поэтапно, во все крупные населенные пункты уже пришло тепло. «Кое-где возникали проблемы с опрессовкой и завоздушиванием, управляющими компаниями все в оперативном режиме отрабатывается. На сегодняшний день таких жалоб уже нет», - сказала она.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Есть ли у вас водительские права?
Проголосовать >>>

22 сентября 2021

Режим работы пункта вакцинации в ТЦ «Акваполис» изменится в Пскове

22 сентября 2021

Масштабная замена участка водопровода началась на Рижском проспекте в Пскове
22 сентября 2021

Псковский детсад «Рябинушка», где замерзали дети, подключили к теплу

22 сентября 2021

До +11 градусов прогреется воздух в Псковской области 23 сентября
22 сентября 2021

Более 14 тысяч жителей Псковской области привились от гриппа

22 сентября 2021

Псковичей просят не реагировать на вбросы провокаторов о нападениях на школы и вузы
22 сентября 2021

В Пскове завершаются работы по укладке финишного слоя асфальта на площади Победы
22 сентября 2021

Завершена расчистка 6,5 километров русла реки Великой в Пскове

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...