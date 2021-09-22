На два месяца хватит дог-пакетов для диспенсеров в Мирожском парке Пскова

17:16, 22 сентября 2021, ПАИ

На два месяца хватит дог-пакетов для диспенсеров, установленных в Мирожском парке Пскова. Об этом со ссылкой на начальника комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации города Кристину Кобызь сообщает «Псковская правда».

«Мы рассчитываем, что пользоваться ими будут и владельцы собак из Пскова, и туристы. Думаем, что на октябрь-ноябрь пакетов хватит», – отметила Кристина Кобызь, уточнив, что всего по программе приграничного сотрудничества удалось закупить около четырех тысяч расходников.

Кобызь отметила, что дог-пакеты из восьми установленных в парке диспенсеров разобрали в день их появления, добавив, что диспенсеры - «способ осведомления о том, что парки и скверы нужно содержать в чистоте».

«Хотим послушать, нужны ли такие диспенсеры, целесообразна ли их установка», – отметила Кристина Кобызь.

После того как пакеты закончатся, их закупкой, а также обслуживанием диспенсеров будет заниматься или Управление городского хозяйства Пскова, или управляющая компания.