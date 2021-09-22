Масштабная замена участка водопровода началась на Рижском проспекте в Пскове

17:27, 22 сентября 2021, ПАИ

21 сентября сотрудники МП города Пскова «Горводоканал» начали масштабные работы по замене участка водопроводной линии диаметром 300 мм и длиной более 100 метров в районе домов № 55 и 57 на Рижском проспекте. Об этом сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

Монтаж нового трубопровода вблизи остановки «Культтовары» ведется путем протаскивания новой пластиковой трубы внутри старой металлической. По словам специалистов, это позволяет обойтись минимальным количеством раскопок. «Безусловно, работать приходится в тяжелых условиях, так как параллельно проходит ремонт дорожного полотна и прилегающих территорий Рижского проспекта», - отметили в Горводоканале.

Дополнительно будет произведена замена запорной арматуры в узлах подключения нового участка водовода. В Горводоканале подчеркнули, что весь комплекс этих работ позволит существенно повысить надежность коммуникаций и качество воды, поступающей в данный район.