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Общество

Режим работы пункта вакцинации в ТЦ «Акваполис» изменится в Пскове

С 24 сентября изменится расписание работы пункта вакцинации в ТЦ «Акваполис» в Пскове. Теперь он будет работать ежедневно с 10:00 до 15:00, сообщили Псковскому агентству информации в ГБУЗ «Псковская городская поликлиника».

В учреждении напомнили, что в пунктах вакцинации можно привиться против новой коронавирусной инфекции и от гриппа. Помимо «Акваполиса», вакцинацию можно пройти в спортивно-развлекательном парке «Простория» ежедневно по рабочим дням с 8:00 до 16:00, по выходным дням - с 9:00 до 16:00. В ТЦ «Империал» пункт работает ежедневно с 10:00 до 20:00. Вакцинация проводится бесплатно в порядке живой очереди.

Также вакцинироваться можно в прививочных кабинетах подразделений поликлиники по адресам: поликлиника №1 – улица Кузнецкая, 19; поликлиника №2 – улица Коммунальная, 23, поликлиника №3 – улица Индустриальная, 8. Прием ведется по предварительной записи или в порядке живой очереди. Телефон кол-центра для записи 299-028. При себе нужно иметь паспорт, полис, СНИЛС.

В поликлинике обратили внимание, что между вакцинацией от новой коронавирусной инфекции и против гриппа необходимо соблюдать 30-дневный интервал.

Поликлиника также проводит плановую организованную выездную вакцинацию на предприятия и в учреждения.

Справки по телефону/факсу 53-49-42 (приемная главного врача). Электронная почта: pskgp3@zdrav.pskov.ru.

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