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Псковавтодор расторг контракт с подрядчиком на реконструкцию дороги в Печорском районе

Псковавтодор забраковал подрядчика на ремонте дороги. Фото Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Заказчик ГБУ ПО «Псковавтодор» расторг контракт на реконструкцию дороги Гверстонь – Крупп – Кулье в Печорском районе (с 22-й по 28-й км - I пусковой комплекс) в одностороннем порядке. Решение принято в связи с ненадлежащим исполнением подрядной организацией ООО «ВУКЛЭР» обязательств по контракту. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству. Работы велись в рамках реализации основного объекта крупного инвестиционного проекта «Улучшение доступности отдаленных районов Юго-Восточной Эстонии и Псковской области для традиционного предпринимательства и устойчивого развития» программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» периода 2014 – 2020 годов.

«Контракт был заключен на реконструкцию участка дороги протяженностью 6,6 км. На сегодняшний день подрядчик заменил водопропускные трубы и выполнил основание дорожной одежды на 2,6 км, то есть на 1/3 дороги. На 4 км выполнено устройство земляного полотна и местами песчаного подстилающего слоя, который недопустим для пропуска автомобилей. Поэтому сейчас передвижение по участку затруднено в связи с неравномерностью выполнения работ», - пояснили в Псковавтодоре.                   

В кратчайшие сроки будет запущена процедура определения поставщика на продолжение реконструкции I пускового комплекса. Новому подрядчику предстоит выполнить устройство основания дороги, асфальтобетонного покрытия, автобусных остановок, освещения, съездов, тротуаров, разметки и знаков. «Работы по земляному полотну будут продолжены сразу после заключения контракта, а к устройству дорожной одежды ввиду погодных условий подрядчик сможет приступить только весной. Завершение реконструкции намечено на август-сентябрь 2022 года», - рассказали в Псковавтодоре.

Заказчик также добавил, что уже заключен контракт на ремонт асфальтового участка дороги с 28-го по 31-й км. Подрядчик уже приступил к работам, они должны быть завершены до 15 ноября текущего года.

Кроме того, в ближайшее время будет объявлен конкурс на определение подрядной организации по реконструкции II пускового комплекса дороги: с 16-го по 22-й км. Выполнение основных строительно-монтажных работ запланировано на 2022 год за счет средств государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы».

Дорога Гверстонь – Крупп – Кулье длиной 32 км проходит через 10 населенных пунктов и очень востребована. Состояние асфальтового и гравийного покрытия, железобетонных труб было неудовлетворительным. От пользователей дороги поступали жалобы на нехватку автобусных остановок, пыль на гравийных участках, большую ямочность на асфальтовых участках. Текущий ремонт не давал желаемого результата. Поэтому было принято решение провести реконструкцию, чтобы заменить гравийное покрытие асфальтобетонным. В связи с большой протяженностью гравийная часть дороги была поделена на 2 участка реконструкции, а асфальтовая часть отведена под ремонт. Чтобы не разрушать уже отремонтированные участки начали реконструкцию с конца хода.

Напоминим, что программа приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов направлена на развитие приграничного сотрудничества между Российской Федерацией и Эстонской Республикой в целях содействия социально-экономическому развитию в регионах по обе стороны общих границ.

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