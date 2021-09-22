Московский рейс из Пскова был задержан из-за замены воздушного судна
Вылет самолёта из Пскова в Москву (на 7:30 утра) был задержан на 6 часов 28 минут из-за замены воздушного судна. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
«Резервное судно прилетело из Краснодара, после чего самолёт с пассажирами успешно вылетел в Москву», - отметил директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артём Тарасов.
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