В Великих Луках перенесли матч по футболу из-за подготовки футбольного поля

19:27, 22 сентября 2021, ПАИ

Футбольный клуб «Луки-Энергия» сообщает о переносе матча 12-го тура Олимп-Первенства России среди команд клубов II дивизиона «Луки-Энергия» (Великие Луки) - «Звезда» (Санкт-Петербург) с 26 сентября на 9 ноября. Об этом пишет в паблике районная газета «Великолукская правда. Новости».

В настоящий момент на стадионе «Экспресс» ведутся работы по реконструкции футбольного поля. Дождливые погодные условия не позволяют завершить эти работы в оговорённые контрактом сроки. Подрядная организация не имеет возможности проводить работы по укладке кварцевого песка и склейке газона.

Просим болельщиков отнестись к этому с должным пониманием