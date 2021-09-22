Роскомнадзор начал вести реестр соцсетей
Восемь соцсетей попали в реестр Роскомнадзора. Telegram среди них нет, сообщает сайт VC.ru.
Роскомнадзор направил владельцам сервисов уведомления о включении в реестр. В список попали следующие соцсети:
- Facebook.
- Twitter.
- Instagram.
- TikTok.
- Likee.
- YouTube.
- «ВКонтакте».
- «Одноклассники».
Роскомнадзор ведёт реестр на своём сайте. Там же описаны обязанности сторон, требования, приказы, рекомендованные счётчики. К крупным относятся соцсети с аудиторией более 500 тысяч пользователей из России в сутки.
Закон, по которому соцсети обязаны выявлять и блокировать запрещённую информацию, вступил в силу в России в феврале 2021 года. Он обязал крупные площадки размещать правила соцсети, счётчик посещаемости, собирать жалобы пользователей на противоправную информацию, а также ежегодно публиковать отчёт о рассмотрении обращений. Ответственности за несоблюдение закона пока нет.
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