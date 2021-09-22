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Общество

Роскомнадзор начал вести реестр соцсетей

Роскомнадзор внёс соцсети в реестр для отслеживания противоправной информации. Фото Ведомости / ТАСС

Восемь соцсетей попали в реестр Роскомнадзора. Telegram среди них нет, сообщает сайт VC.ru.

Роскомнадзор направил владельцам сервисов уведомления о включении в реестр. В список попали следующие соцсети:

  • Facebook.
  • Twitter.
  • Instagram.
  • TikTok.
  • Likee.
  • YouTube.
  • «ВКонтакте».
  • «Одноклассники».

Роскомнадзор ведёт реестр на своём сайте. Там же описаны обязанности сторон, требования, приказы, рекомендованные счётчики. К крупным относятся соцсети с аудиторией более 500 тысяч пользователей из России в сутки.

Закон, по которому соцсети обязаны выявлять и блокировать запрещённую информацию, вступил в силу в России в феврале 2021 года. Он обязал крупные площадки размещать правила соцсети, счётчик посещаемости, собирать жалобы пользователей на противоправную информацию, а также ежегодно публиковать отчёт о рассмотрении обращений. Ответственности за несоблюдение закона пока нет.

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