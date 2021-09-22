В Локнянском районе принимают заявки на догазификацию

20:35, 22 сентября 2021, ПАИ

В Локнянском районе продолжается подача заявок в рамках федеральной программы по догазификации Псковской области на 2022-2023 годы. Об этом ПАИ сообщил корреспондент газеты «Восход».



По программе догазификации будут газифицированы 1158 домовладений. Для газификации запланированы населенные пункты: посёлок Локня, деревни Рысино, Кладовицы, Федоровское, Михайлов Погост, деревня Павлово.

Заместитель главы администрации района Андрей Мартынов призвал жителей указанных населенных пунктов более активно подавать заявки для включения их домовладений в программу догазификации на 2022 год.

Он отметил, что программа догазификации имеет заявительный характер, и подача заявки на догазификацию не является обязательством незамедлительного подключения отдельного домовладения.

На данный момент принято 400 заявок по догазификации. Заявку можно подать до 15 декабря 2021 года.