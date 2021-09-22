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В Локнянском районе принимают заявки на догазификацию

Андрей Мартынов призвал жителей Локнянского района активнее подавать заявки на догазификацию. Фото газета «Восход»

В Локнянском районе продолжается подача заявок в рамках федеральной программы по догазификации Псковской области на 2022-2023 годы. Об этом ПАИ сообщил корреспондент газеты «Восход».

По программе догазификации будут газифицированы 1158 домовладений. Для газификации запланированы населенные пункты: посёлок Локня, деревни Рысино, Кладовицы, Федоровское, Михайлов Погост, деревня Павлово.
Заместитель главы администрации района Андрей Мартынов призвал жителей указанных населенных пунктов более активно подавать заявки для включения их домовладений в программу догазификации на 2022 год.
Он отметил, что программа догазификации имеет заявительный характер, и подача заявки на догазификацию не является обязательством незамедлительного подключения отдельного домовладения.
На данный момент принято 400 заявок по догазификации. Заявку можно подать до 15 декабря 2021 года.

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