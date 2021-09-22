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В Пскове установлен распространитель фейковой информации о нападениях на учебные заведения

Подросток хотел пошутить, распространяя фейковые страшные новости. Фото соцсети.

В Пскове правоохранительными органами установлен распространитель фейковой информации о якобы готовящемся нападении на учебные заведения. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

В Пскове правоохранительные органы проводят проверку по факту публикации в социальных сетях и некоторых средствах массовой информации сообщений о якобы готовящихся нападениях на университет и школы.

В рамках проверки будет установлено и привлечено к ответственности лицо, которое первым распространило информацию о своем намерении совершить противоправные действия и акты агрессии в учебных заведениях города Пскова.
 
Как стало известно, после публикации голосовых сообщений в социальных сетях правоохранительные органы провели проверку. 
В ходе проверки было установлено лицо, которое распространяло фейковую информацию в сети «Интернет»  якобы о том, что в его школу ворвался неизвестный с пистолетом и уроки сорваны. 

По словам источника близкого к правоохранительным органам, распространителем фейков оказался 17-летний лицеист. 

Юноша рассказал правоохранителям, что он просто хотел пошутить, похайпить и не преследовал цели посеять панику. Распространяя голосовую информацию о якобы нападении на учебное заведение, он считал, что это будет очень весело.

Установлено, что семья у «шутника» абсолютно нормальная. Он никогда не попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, не состоял на профилактических учетах. 

В ближайшее время с участием комиссии по делам несовершеннолетних будет решаться вопрос о привлечении его родителей по ст. 5.35 КоАП РФ (за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей). Кроме того совместно надзорными органами решается вопрос о привлечении этого подростка к ответственности по 13.15 КоАП РФ (Злоупотребление свободой массовой информации).

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