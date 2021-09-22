Администрация Полновской волости запустила патриотическую акцию «Тюльпан в память о солдате»
На днях администрация Полновской волости запустила патриотическую акцию «Тюльпан в память о солдате».
И уже сегодня в редакцию газеты принесли луковицы тюльпанов от гдовичей. Самыми первыми активистами стали юные участники акции из детсада №7. Воспитанники Натальи Корневой из группы "Одуванчики" собрали посадочный материал самых разнообразных сортов тюльпанов. Луковицы обязательно передадут их главе СП "Полновская волость" Виталию Кулакову.
Напоминаем, что до 24 сентября вы ещё можете принести луковицы тюльпанов. Все они будут использованы для озеленения братских захоронений Полновской волости. Эти цветы, расцветая на захоронениях, будут символом благодарности участникам Великой Отечественной войны.
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Администрация Полновской волости запустила патриотическую акцию «Тюльпан в память о солдате»
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