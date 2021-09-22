Минтранс РФ разработал закон об ответственности агрегаторов такси перед пассажирами

23:14, 22 сентября 2021, ПАИ

Минтранс РФ подготовил законопроект об ответственности агрегаторов такси перед пассажирами, сообщает «Комсомольская правда».

В Министерстве считают, что служба заказа такси должна нести ответственность, «связанную с возникновением ущерба для пассажира и его имущества, вреда здоровью и жизни пассажира».

Проект закона предлагает обязать регулятор такси предоставлять самозанятым таксистам возможность прохождения медосмотра. Кроме того, должен проходить технический осмотр автомобиля.