Минтранс РФ разработал закон об ответственности агрегаторов такси перед пассажирами
Минтранс РФ подготовил законопроект об ответственности агрегаторов такси перед пассажирами, сообщает «Комсомольская правда».
В Министерстве считают, что служба заказа такси должна нести ответственность, «связанную с возникновением ущерба для пассажира и его имущества, вреда здоровью и жизни пассажира».
Проект закона предлагает обязать регулятор такси предоставлять самозанятым таксистам возможность прохождения медосмотра. Кроме того, должен проходить технический осмотр автомобиля.
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Минтранс РФ разработал закон об ответственности агрегаторов такси перед пассажирами
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