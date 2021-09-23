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Общество

Международный день жестовых языков отмечается 23 сентября

23 сентября отмечается Международный день жестовых языков, призванный обратить внимание на их значение в жизни многих миллионов глухих и слабослышащих людей. Памятная дата была провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2017 года, сообщает calend.ru.

Инициатором резолюции 72/161 выступила Всемирная федерация глухих. По данным этой организации, в мире проживает свыше 72 миллионов глухих людей, для которых жестовый язык является основной формой общения с внешним миром. По информации этой организации в мире существует около 300 жестовых языков, а также международный язык жестов. Мировое сообщество признаёт жестовые языки полноправными естественными языками.

Провозглашая дату, ООН стремилась подчеркнуть роль жестовых языков в реализации прав и свобод людей, являющихся инвалидами по слуху. Это соответствует принципам Программы устойчивого развития общества, согласно которым защита прав и свобод людей, а также защита языкового и культурного многообразия являются важнейшими шагами на пути к достижению её целей.

Резолюция ООН призывает государства заботиться о том, чтобы всем нуждающимся был обеспечен ранний доступ к языку жестов, организовано качественное образование для глухих людей, а изучение жестовых языков приобрело наиболее облегчённые и доступные формы.

Выбор даты при учреждении Международного дня жестовых языков пал на 23 сентября, как день, в который в 1951 году была учреждена Всемирная федерация глухих. Кроме того, Международный день жестовых языков выпадает и на отмечаемую с 1958 года ежегодно на последней полной неделе сентября Всемирную неделю глухих.

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