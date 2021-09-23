Кожаную сумку с вещами обнаружили археологи в раскопе на площади Ленина в Пскове

07:25, 23 сентября 2021, ПАИ

Небольшую кожаную сумку с вещами обнаружили археологи в раскопе у кинотеатра «Октябрь» на площади Ленина в Пскове. Об этом сообщается в Instagram Археологического центра Псковской области.

Сумку нашли в слое XIV-XV века. Внутри неё оказалась свечка и фрагменты ткани. Специалисты уже законсервировали артефакт и ожидают эксперта по тканям, чтобы продолжить дальнейшее изучение содержимого.