У иностранных экспертов ход избирательной кампании в Псковской области не вызвал нареканий

00:01, 23 сентября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с председателем региональной избирательной комиссии Игорем Соповым. Темой для обсуждения стали итоги трехдневного голосования в регионе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В рамках своего доклада руководитель областного избиркома в первую очередь поблагодарил губернатора за ряд принятых решений по оснащению территориальных и районных избирательных комиссий. В частности, было обеспечено видеонаблюдение, а также приобретены новые сейфы для хранения документов.

«Мы благодарим глав районов и поселений, которые помогали избирательным комиссиям в подготовке помещений, доставке необходимой документации, а также полицию, МЧС и росгвардию. Все это коллективная, командная работа. Это дорогого стоит», — заметил Игорь Сопов.

Всего в Псковской области проходило семь избирательных кампаний. Одной из главных задач, по словам председателя регионального избиркома, было обеспечить санитарную безопасность граждан. Каждому при входе на участок выдавались одноразовые перчатки, маски и ручки, проводилась дезинфекция рук. В этой части работа была положительно оценена региональным управлением Роспотребнадзора.

По итогам голосования результаты не были отменены ни на одном из избирательных участков. Всего за время избирательной кампании поступило 75 обращений, 12 из которых оказались обоснованными. «Самое важное, что ни одно из обращений не повлияло на результаты кампании, на волеизъявление граждан, все было учтено», – подчеркнул председатель областного избиркома.

В ходе диалога Михаил Ведерников спросил о работе иностранных экспертов на территории Псковской области. Игорь Сопов отметил, что они посетили избирательные участки в 4-х районах, нареканий к их работе не было озвучено. Иностранные эксперты высоко оценили открытость избирательной кампании, а также отметили доброжелательность представителей избирательных комиссий.