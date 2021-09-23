Контроль мер противоэпидемической безопасности в Псковской области будет усилен

01:44, 23 сентября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области сообщил, что контроль мер противоэпидемической безопасности в регионе будет усилен. Об этом глава региона сообщил в своём Instagram.

За последние сутки заболевших covid-19 в области -139 человек. Выздоровели 36. Скончались четверо.

С начала пандемии в Псковской области коронавирусой инфекцией переболели 49 336 раз.