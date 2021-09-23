Контроль мер противоэпидемической безопасности в Псковской области будет усилен
Губернатор Псковской области сообщил, что контроль мер противоэпидемической безопасности в регионе будет усилен. Об этом глава региона сообщил в своём Instagram.
За последние сутки заболевших covid-19 в области -139 человек. Выздоровели 36. Скончались четверо.
С начала пандемии в Псковской области коронавирусой инфекцией переболели 49 336 раз.
Есть ли у вас водительские права?
О детском инфантилизме, осенних закрутках и китайских сюрпризах – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
У иностранных экспертов ход избирательной кампании в Псковской области не вызвал нареканий
Минтранс РФ разработал закон об ответственности агрегаторов такси перед пассажирами
Администрация Полновской волости запустила патриотическую акцию «Тюльпан в память о солдате»
«Главная тема с Надеждой Назаренко»: после трагедии в Перми псковичи подверглись атаке фейков