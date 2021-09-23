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Общество

Контроль мер противоэпидемической безопасности в Псковской области будет усилен

Губернатор Псковской области сообщил, что контроль мер противоэпидемической безопасности в регионе будет усилен. Об этом глава региона сообщил в своём Instagram.
За последние сутки заболевших covid-19 в области -139 человек. Выздоровели 36. Скончались четверо.

С начала пандемии в Псковской области коронавирусой инфекцией переболели 49 336 раз.

Официальная статистика по коронавирусу в Псковской области за 22 сентября 2021 года

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