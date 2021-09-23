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Общество

Производство одной из вакцин от коронавируса приостановили в России

Выпуск вакцины от COVID-19 «КовиВак» приостановили в России до конца осени. Это необходимо, чтобы модернизировать производство сырья для препарата. Его массовый выпуск отложили до конца осени, сообщает «Коммерсантъ».

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк рассказал, что разработчик «КовиВака», научный центр исследования и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова, сейчас устанавливает новое оборудование для масштабирования производства вакцины, поскольку «имеющиеся опытно-промышленные мощности не позволяют центру производить большой объем сырья».

Предполагается, что при удачном раскладе модернизация производства одной из вакцин от коронавируса займет два месяца. Согласно другой версии, центр имени Чумакова приостановил выпуск сырья для препарата, чтобы подготовить его к экспорту. Однако опрошенные эксперты сомневаются, что объем поставок вакцины превысит 1,5 миллиона доз в 2021 году.

«Спрос на эту вакцину оказался парадоксально высоким», — отметил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Он предположил, что препарат стал популярным, так как его разработали на классической платформе с инактивированным вирусом.

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