В ПсковГУ стартовал форум молодёжных клубов Русского географического общества

09:11, 23 сентября 2021, ПАИ

Центром притяжения молодых любителей географии стал Псковский государственный университет, который принимает Всероссийский форум молодёжных клубов Русского географического общества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Более ста человек из 20 регионов России собрались в ПсковГУ - это студенты-географы, аспиранты и любители науки, которые на протяжении пяти дней будут участвовать в мастер-классах и тренингах по социальному проектированию, работе в команде, повышению эффективности работы. Спикерами выступают федеральные и региональные эксперты.

Открыл форум заместитель Исполнительного директора по проектной и информационной деятельности Илья Гуров.

«Мне кажется, что Псков – это то место, которое формирует культурный код русского человека, гражданина России, - поделился Илья Гуров. – Города Псков, Смоленск, Новгород – это такие центры, откуда пошла Русская земля. Когда ты их посещаешь, ты начинаешь понимать, а ты-то сам откуда пошёл, какие-то образы, вплоть до дежавю, появляются иногда. Поэтому Псков и должен быть площадкой для многих мероприятий, не только для РГО».

Форум молодёжных клубов РГО продлится до 26 сентября. Проект направлен на стимулирование интереса к истории и географии России, внутреннему туризму и общественно полезной деятельности.