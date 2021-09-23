В ПсковГУ стартовал форум молодёжных клубов Русского географического общества
Центром притяжения молодых любителей географии стал Псковский государственный университет, который принимает Всероссийский форум молодёжных клубов Русского географического общества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.
Более ста человек из 20 регионов России собрались в ПсковГУ - это студенты-географы, аспиранты и любители науки, которые на протяжении пяти дней будут участвовать в мастер-классах и тренингах по социальному проектированию, работе в команде, повышению эффективности работы. Спикерами выступают федеральные и региональные эксперты.
Открыл форум заместитель Исполнительного директора по проектной и информационной деятельности Илья Гуров.
«Мне кажется, что Псков – это то место, которое формирует культурный код русского человека, гражданина России, - поделился Илья Гуров. – Города Псков, Смоленск, Новгород – это такие центры, откуда пошла Русская земля. Когда ты их посещаешь, ты начинаешь понимать, а ты-то сам откуда пошёл, какие-то образы, вплоть до дежавю, появляются иногда. Поэтому Псков и должен быть площадкой для многих мероприятий, не только для РГО».
Форум молодёжных клубов РГО продлится до 26 сентября. Проект направлен на стимулирование интереса к истории и географии России, внутреннему туризму и общественно полезной деятельности.
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