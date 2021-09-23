Студенты из 28 регионов России собрались на форум креативных индустрий в ПсковГУ

09:39, 23 сентября 2021, ПАИ

В Псковском государственном университете проходит Всероссийский молодежный форум «Креативные индустрии: создавая новое, сохраняем традиции». Форум собрал студентов из 28 регионов России, он продлится до 26 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.



На открытии участников мероприятия приветствовали ректор ПсковГУ Наталья Ильина, начальник Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области, член федеральной рабочей группы ФГБУ «Роскультцентр» Наталья Плявинская и первый заместитель исполнительного директора Русского географического общества Илья Гуров.



В рамках форума будут организованы развивающие мастер-классы, тренинги и деловые игры. Кроме того, участники молодёжного форума смогут усилить свои лидерские качества и разработают собственные проекты. В день открытия мероприятия студенты смогли послушать выступления спикеров, посвящённых медиа и гражданской науке, а также принять участие в квесте, который помог организовать комитет по реализации программ приграничного сотрудничества администрации Пскова. В ближайшие дни участники форума познакомятся с историей и культурой различных регионов страны.



Целью мероприятия является повышение интереса молодежи к изучению национальных традиций народов России через разработку социально ориентированных проектов.

