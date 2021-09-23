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Культура

У режиссера театра и кино Дмитрия Месхиева родилась дочь

У художественного руководителя Псковского театра драмы Дмитрия Месхиева и его супруги Илоны Месхиевой 22 сентября родилась дочь. Об этом сообщается на странице театра в Instagram.

«Коллектив театра ликует и поздравляет семью с этим радостным событием! Желаем малышке и родителям счастья и здоровья!» - отметили в учреждении.

Дмитрий Месхиев стал художественным руководителем Псковского академического театра имени А. С. Пушкина в 2017 году. Является заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, членом Европейской киноакадемии, членом Оскаровского комитета России, членом Российской академии кинематографических искусств «Ника», членом Российской академии кинематографических наук и искусств «Золотой Орел», членом Гильдии продюсеров России, членом Союза театральных деятелей России.

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