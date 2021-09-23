Тело погибшего рыбака извлечено из озера в Великолукском районе
В Великолукском районе из озера извлечено тело погибшего рыбака. Об этом этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
22 сентября от полиции поступила заявка на поисковые работы 46-летнего мужчины, который 21 сентября ушел на рыбалку на озеро Глухое СНТ «Забойники» Великолукского района и не вернулся.
В тот же день водолазные группы поисково-спасательного отряда города Великие Луки извлекли тело мужчины из водоема и передали сотрудникам полиции.
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