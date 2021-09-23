65 человек эвакуированы из психбольницы в Псковском районе
В Псковском районе из психбольницы эвакуированы 65 человек, Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области
В 08:30 23 сентября поступило сообщение, что в ГБУЗ ПО«Псковская областная психиатрическая больница №1» в д. Богданово Псковского района возгорание в подвальном помещении административного здания.
По прибытии к месту пожара было установлено, что в подвале административного здания задымление, проводилась эвакуация персонала из административного здания до прибытия пожарных подразделений. В здании находились 65 человек.
Пожарные подразделения прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание. Всего на ликвидации последствий задействовано от МЧС 21 человек и 7 единиц техники.
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65 человек эвакуированы из психбольницы в Псковском районе
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