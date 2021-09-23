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Культура

Киноклуб «Молоко и Сено» приглашает псковичей на бесплатные кинопоказы

В киноклубе Псковского театра драмы «Молоко и Сено» с 24 сентября по 3 октября пройдут Дни творчества Ромы Либерова. Как сообщили Псковскому агентству информации в театре, в Новом зале состоятся семь бесплатных показов фильмов Ромы Либерова. Завершится серия кинопоказов творческой встречей с режиссером 2 октября.

Псковичи смогут увидеть фильмы об Олеше, Бродском, Владимове, Довлатове, Ильфе и Петрове, Мандельштаме, Платонове. В создании картин были задействованы многие артисты, в том числе Виктор Сухоруков, Сергей Маковецкий, Чулпан Хаматова, Армен Джигарханян, Валентин Гафт, Игорь Золотовицкий, Кирилл Пирогов, Полина Агуреева, Галина Тюнина, Инна Чурикова, Сергей Пускепалис, Светлана Камынина, Мириам Сехон.

Сеансы пройдут 24, 26, 30 сентября и 1, 2 октября. Творческая встреча с Ромой Либеровым намечена на 2 октября.

Вход на все показы свободный, но по предварительной записи. Записаться можно в группах киноклуба в социальных сетях: «ВКонтакте», Instagram или по телефону 8 (992) 292-50-60 (Дмитрий).

Киноклуб «Молоко и Сено» работает в Новом зале Псковского театра драмы во втором здании театра (улица Пушкина, 13а, 3 этаж).

Рома Либеров – режиссер, автор серии фильмов о русских писателях. Его картины полумультипликационные, с врезками кинохроники и игрового кино. «Российские и советские писатели оживают в виде кукол, вырезок и коллажей с помощью афоризмов, дневников и воспоминаний близких», - рассказали в театре. Рома Либеров - куратор, продюсер, учредитель и директор фонда поддержки и сохранения культуры «Улисс».

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