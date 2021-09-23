На набережной в Палкино появились пирс, лежаки и скамейки

10:43, 23 сентября 2021, ПАИ

В Палкино на набережной озера Смолинского началась установка лежаков и скамеек в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает районная газета «Льновод».

В 2021 году было решено привести в порядок береговую зону озера от дома №1 на улице Набережной до дома №3. На эти цели предусмотрено 4 млн 182,9 тыс. рублей. На эти деньги ведется обустройство дорожки и площадки из тротуарной плитки, площадки для пожарной техники, укрепление берега. В рамках проекта устанавливают скамейки, урны, будет произведено вертикальное озеленение, обустроен пирс. Также появится видеонаблюдение, уличные тренажеры и спортивное оборудование.

Официальное открытие набережной состоится в октябре.