96-летняя псковичка лично принесла пожертвования в приют для бездомных животных

10:57, 23 сентября 2021, ПАИ

96-летняя псковичка оказала помощь пункту передержки бездомных животных. Об этом сообщается на странице зоозащитной организации «Шанс» в соцсети «ВКонтакте».

Зоозащитники отметили, что очень любят и ценят всех помощников, но этот случай нужно выделить особо. «Инна Ивановна бывший врач-хирург Псковской областной больницы, пришла в приют «Шанс», чтобы передать пожертвования. Мы очень тронуты и очень рады знакомству! Мы желаем Инне Ивановне крепкого здоровья и долгих лет жизни! Спасибо вам за внимание к нашей работе», - написали волонтёры.

Пользователи положительно оценили поступок пожилой женщины. «Вот это человек. Здоровья и долгих лет жизни. Вот с кого молодым надо брать пример», - написала одна из подписчиц. «Побольше бы таких людей. Большое ей спасибо», - указано в другом комментарии. «То поколение врачей, которые от Бога», - констатировала ещё одна подписчица.